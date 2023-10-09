Тихонов: Малком был грандиозной фигурой для «Зенита»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что бразильский нападающий Малком был грандиозной фигурой для санкт-петербургского «Зенита».

«Малком грандиозной фигурой был для «Зенита». Он и давал результат, и имел огромное влияние на команду. Играет не Семак. Играют звёзды, которые дают результат. «Зенит» никто не вычёркивал из чемпионской гонки. Он никуда не пропадал», — сказал Тихонов в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Малком перешёл в саудовский «Аль-Хиляль» этим летом. В девяти матчах чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024 Малком забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его примерную стоимость в € 30 млн.