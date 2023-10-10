Оливье Жиру включён в символическую сборную 8-го тура Серии А в качестве голкипера

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру включён в символическую сборную 8-го тура итальянской Серии А в качестве голкипера. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фото: «Твиттер» Серии А

Сборная 8-го тура Серии А:

Голкипер: Оливье Жиру («Милан»).

Защитники: Федерико Гатти («Ювентус»), Иларио Монтеризи («Фрозиноне»), Леонардо Спинаццола («Рома»).

Полузащитники: Матиас Весино («Лацио»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Леандро Паредес («Рома»), Рейниер («Фрозиноне»).

Нападающие: Валентин Кастельянос («Лацио»), Ромелу Лукаку («Рома»), Матиас Соуле («Фрозиноне»).

Напомним, на 90+9-й минуте встречи 8-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» вратарь «Милана» Мик Меньян был удалён с поля. Француз вылетел из штрафной и сбил нападающего генуэзской команды Калеба Экубана. В ворота до конца матча встал нападающий Оливье Жиру, поскольку замен у миланцев уже не было. Его действия помогли «Милану» одержать победу со счётом 1:0.