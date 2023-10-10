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Главный тренер Ямайки заявил, что хочет видеть Мейсона Гринвуда в своём составе

Главный тренер Ямайки заявил, что хочет видеть Мейсона Гринвуда в своём составе
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Главный тренер сборной Ямайки Хеймир Хадльгримссон заявил, что хочет видеть в своём составе футболиста испанского «Хетафе» Мейсона Гринвуда.

«Мы хотели бы иметь в нашей команде лучших талантов. Я хочу, чтобы Гринвуд пошёл по стопам звёзд АПЛ: Итана Пиннока, Демарая Грея и Майкла Антонио — и играл за Ямайку.

Если он получит прежнюю форму и прежний уровень, то он наверняка сможет помочь Ямайке», — приводит слова Хадльгримссона The Sun.

Несмотря на одну игру за сборную Англии Мейсон может быть заигран за сборную Ямайки.

Напомним, Гринвуд был отстранён из-за дела по избиению девушки. После того, как игрока оправдали, «Манчестер Юнайтед» не решился вернуть англичанина в состав. 1 сентября Гринвуд отправился в аренду в «Хетафе» до лета 2024 года.

В сезоне-2021/2022 Гринвуд сыграл 24 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

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