Защитник России U21 Шнапцев: хотелось бы узнать, почему в РПЛ играют бразильцы, а не наши

Защитник молодёжной сборной России и клуба «Пари Нижний Новгород» Максим Шнапцев поделился ожиданиями от матчей с бразильскими командами до 20 лет.

«Бразильцев всегда хочется победить. Всегда мечтал сыграть с ними, сравнить свой уровень. В РПЛ играют 28 бразильцев. Хотелось бы узнать, почему они играют, а не наши. Настрой – на сто процентов побеждать. Интересно узнать, какой у бразильцев менталитет футбольный. Насколько они техничны. Хочется посмотреть на их звёзд. Перед отъездом пожелали мне удачи в «Пари НН», были наставления», — приводит слова Шнапцева «РБ Спорт».

В рамках сбора, который пройдёт в Бразилии с 9 по 16 октября, сборная России U21 встретится с бразильскими командами до 20 лет — среди них «Сантос», «Палмейрас», «СКА Бразил» и «Ред Булл Брагантино».