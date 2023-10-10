Лесовой: как я мог войти в ритм при Йокановиче, если у меня даже шанса не было?

Полузащитник «Динамо» Данил Лесовой сравнил экс-тренера клуба Славишу Йокановича и нынешнего наставника клуба Марцела Личку.

«Как я мог войти в ритм при Йокановиче, если мне не давали играть в прошлом сезоне? Как я мог показать, в форме я или не в форме? То есть даже глобально шанса у меня не было. Изменились ли требования при Личке? Я вижу, что тренер ценит качества, которые у меня есть. И потихоньку дает мне всё больше времени. Надеюсь, что буду его оправдывать», — приводит слова Лесового «Известия».

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.

В нынешнем сезоне Лесовой принял участие в 11 матчах, в которых отметился результативной передачей.