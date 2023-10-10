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Сборная России показала встречу братьев Миранчуков в расположении национальной команды

Сборная России показала встречу братьев Миранчуков в расположении национальной команды
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Сборная России показала встречу Алексея Миранчука и Антона Миранчука в расположении национальной команды.

Алексей Миранчук в нынешнем сезоне выступает за «Аталанту». На его счету три матча во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Антон Миранчук является футболистом «Локомотива». В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Сборная России готовится к товарищескому матчу с национальной командой Камеруна.

товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Кто победит в основное время?
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