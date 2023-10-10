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Слуцкий и Генич указали на ошибку Акинфеева в моменте с пропущенным голом в дерби

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий и известный комментатор Константин Генич в эфире программы «Коммент.Шоу» назвали вратарским гол, пропущенный голкипером красно-синих Игорем Акинфеевым от нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

— Можно ли гол Промеса назвать вратарским? Я думаю, что можно. Если быть честным, то можно, — сказал Слуцкий.

— Мне тоже так кажется, — добавил Генич.

Напомним, 8 октября состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).