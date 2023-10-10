Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тихонов высказался о возможной отставке Абаскаля с поста главного тренера «Спартака»

Тихонов высказался о возможной отставке Абаскаля с поста главного тренера «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался по поводу слухом о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера клуба.

«Абаскалю уже помогли. Ему Бабича купили, Бонгонда… Пускай работает до зимы. Есть интересные моменты, которые показывает «Спартак». Футбольные моменты, которые интересны. Давайте до зимы посмотрим. Чего ждать? Послушайте, придет новый тренер, начнет перестройку, проиграет два‑три матча, и что дальше? В данный момент большая часть болельщиков доверяет тренеру», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России со счётом 2:2.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Материалы по теме
Абаскаля спас игрок «Спартака», в которого никто не верил. Вау-развязка дерби с ЦСКА!
Абаскаля спас игрок «Спартака», в которого никто не верил. Вау-развязка дерби с ЦСКА!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android