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Тихонов высказался о возможной отставке Абаскаля с поста главного тренера «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался по поводу слухом о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера клуба.

«Абаскалю уже помогли. Ему Бабича купили, Бонгонда… Пускай работает до зимы. Есть интересные моменты, которые показывает «Спартак». Футбольные моменты, которые интересны. Давайте до зимы посмотрим. Чего ждать? Послушайте, придет новый тренер, начнет перестройку, проиграет два‑три матча, и что дальше? В данный момент большая часть болельщиков доверяет тренеру», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России со счётом 2:2.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.