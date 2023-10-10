Тимур Гурцкая: спасибо президенту РПЛ Алаеву, хоть кто-то говорит, что судейство — говно

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о судействе в российском футболе.

«Спасибо Алаеву. Хоть кто-то есть, кто говорит, что судейство – говно. Судейский комитет подчиняется не РПЛ, а РФС. Когда клубы после каждого матча звонят Алаеву и орут на него, он не может ни на что повлиять. Мажич ни разу не встречался с клубами – Алаев об этом говорит открытым текстом. Зато Мажич уже два или три раза встретился с журналистами. С выбранными, которые потом должны были написать хорошие статьи», – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Ранее президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) дискредитировала себя в текущем составе из-за принятых в последнее время решений.