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Президент РПЛ: лично для меня ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала

Президент РПЛ: лично для меня ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала
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Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) дискредитировала себя в текущем составе из-за принятых в последнее время решений. Напомним, ЭСК РФС поддержала спорный пенальти в ворота «Урала» в матче с «Ростовом» (2:2). Недовольство этим пенальти публично высказал президент «Урала» Григорий Иванов.

«Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича (Иванова) и Виктора Михайловича (Гончаренко). Правда понимаю. Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю. Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Подчеркну, что я даю комментарий не для того, чтобы вызвать дискуссию.

Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и (Хореном) Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК. Плюс у меня вызвало массу вопросов назначение этой же пары судей (Галимов и Амелин) через три дня на матч «Факела» и ЦСКА. Не дожидаясь результатов ЭСК. Честно, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс». Пожалуйста, имеют право, окей. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа.

Тем не менее не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

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