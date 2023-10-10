Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, с которым ему доводилось играть

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, с которым ему доводилось выступать во время карьеры футболиста.

«Думаю, что талантливые игроки есть везде и в том числе в Италии. Самый великий талант, с которым я когда-либо играл? Однозначно Роберто Баджо.

Талант невозможно развить дома с помощью социальных сетей. Талант развивается, если тренироваться, даже делая ошибки. Тебе нравится играть в футбол? Тогда играйте много», — приводит слова Гвардиолы La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в качестве футболиста Гвардиола выступал за «Барселону», «Брешию», «Рому», «Аль-Ахли» и «Дорадос де Синалоа». Также он защищал цвета национальной команды Испании, за которую провёл 47 матчей, забив пять голов.

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