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Игрок «Зенита» Васильев назвал «Спартак» «командой, которую нельзя называть»

Игрок «Зенита» Васильев назвал «Спартак» «командой, которую нельзя называть»
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Футболист «Зенита» Дмитрий Васильев назвал московский «Спартак» командой, «которую нельзя называть». Он заявил, что «Зенит» хочет взять шестое чемпионство подряд, чтобы повторить достижение красно-белых в 90-е годы.

«Есть ли в команде и в городе ощущение предстоящего 100-летнего юбилея «Зенита»? Я такого не замечал. Мы сейчас сконцентрированы на этом чемпионате. Мы хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть (смеётся). Сейчас у нас сложная ситуация в турнирной таблице, что несхоже для нашей команды. Наверное, я пришёл просто (улыбается), повредил ситуации. Мы думаем об этом сезоне, надо играть до зимы, потом отпуск, а затем ещё полгода выигрывать», — сказал Васильев в эфире программы «Футбол России».

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