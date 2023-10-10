Игрок «Зенита» Васильев назвал «Спартак» «командой, которую нельзя называть»

Футболист «Зенита» Дмитрий Васильев назвал московский «Спартак» командой, «которую нельзя называть». Он заявил, что «Зенит» хочет взять шестое чемпионство подряд, чтобы повторить достижение красно-белых в 90-е годы.

«Есть ли в команде и в городе ощущение предстоящего 100-летнего юбилея «Зенита»? Я такого не замечал. Мы сейчас сконцентрированы на этом чемпионате. Мы хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть (смеётся). Сейчас у нас сложная ситуация в турнирной таблице, что несхоже для нашей команды. Наверное, я пришёл просто (улыбается), повредил ситуации. Мы думаем об этом сезоне, надо играть до зимы, потом отпуск, а затем ещё полгода выигрывать», — сказал Васильев в эфире программы «Футбол России».