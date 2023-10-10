Геркус: ждём, когда ФИФА и УЕФА приостановят участие израильских команд в турнирах?

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на события, происходящие в Израиле. Он задался вопросом, стоит ли ждать того, что ФИФА и УЕФА поступят с Израилем так же, как с Россией — отстранят от участия в международных турнирах из-за политического конфликта.

«Ждём, когда ФИФА и УЕФА приостановят участие израильских команд в своих турнирах «до окончания боевых действий»?» — написал Геркус в своё телеграм-канале.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за политической ситуации на Украине. Позже УЕФА вернул в свои соревнования юношеские сборные России под предлогом, что «дети не должны отвечать за поступки взрослых». Однако основная сборная и клубы РПЛ по-прежнему отстранены.