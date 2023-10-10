Бухаров — о периоде в «Зените»: я проиграл конкуренцию Кержакову. В этом вся суть

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Александр Бухаров рассказал, с какими проблемами столкнулся во время выступлений за сине-бело-голубых.

«Что конкретно не задалось? Конкретно — я проиграл конкуренцию Кержакову. В этом вся суть. До этого я выигрывал конкуренцию у Адамова, Милошевича, а здесь проиграл. «Зенит» был очень сильной командой, считаю. Обладал классным подбором игроков. В схеме Спаллетти был один нападающий, мне места не нашлось. Депрессия и все вытекающие последствия возникли именно из-за проигранной конкуренции? Ну, конечно. Когда ты не играешь, не ощущаешь себя частью коллектива. Даже эти чемпионства в «Зените» не настолько ценны, как в «Рубине». В Казани я чувствовал, что много сил вложил в золото: забил 16 голов, а значит, заслуживаю получить эту медаль.

В Петербурге всё-таки я забивал, выходя на замену, но не был твёрдым игроком основы. Поэтому чувства двоякие возникали. Как боролся с чувством депрессии? Не боролся. Больше, наверное, обижался на всё просто. Позиция ребёнка — вы же меня купили, должны и ставить теперь в состав. А у людей совсем другое мнение — меня купили, чтобы была конкуренция. У меня это не стыковалось в голове: «Ну как? Раз за меня заплатили такие деньги, меня должны ставить, и я могу вообще ничего не делать. Ну ладно, я тогда тренироваться вполсилы буду». Сам себя начал доводить до того, что лишний вес появился, перед тренировкой не высыпался… Какие-то ситуации возникали, связанные с алкоголем. Тот же случай с пьяным дебошем в Пулково не единичный», — приводит слова Бухарова «Матч ТВ».