Юрист «Спартака»: ситуация с Газизовым перестала нас беспокоить, а остальных просто смешит

Юрист «Спартака» Татьяна Завьявлова прокомментировала ситуацию с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

«Такое происходит неоднократно с историей документов, которые подаются представителями господина Газизова. Есть много вещей, которые его представители упустили. Чужую работу некорректно критиковать, но есть неумолимый факт для Газизова. Сейчас один за другим подаются иски — сложно сказать, на что рассчитывают.

Я понимаю, на что рассчитывает Шамиль Камиллович — на частичную победу. Может, он рассчитывает на разговор: «Все от тебя устали. Вот — возьми и исчезни». Мне сложно сказать, но он несильно понимает в праве и имеет на это право, потому что работает в другой области. Но представители, которые с ним работают, точно не могут на что-то рассчитывать. Это история про: «Папа, я выиграл дело!» — «Сынок, ты идиот — оно кормило нас всю жизнь».

Это не самая приятная история. Клуб хотел бы об этом всём забыть, но мы вынуждены ходить в суды. С правовой точки зрения нас это не беспокоит, потому что никакой подоплёки в этом нет. Нас эта ситуация перестала беспокоить, а остальных просто смешит. Я сказала Шамилю ещё в 2021 году, что пройдёт год — я получу исполнительный лист и буду иметь право его обанкротить. Я говорила: давайте сядем за стол переговоров без юристов, которые рассказывают, что через десять лет они принесут вам что-то в клюве. К сожалению, меня он не услышал.

Мы получили исполнительный лист, а в ближайшее время его сдадим. Если 93 млн в клуб не вернутся, то мы пойдём с заявлением о банкротстве. Ситуация крайне обострится для господина Газизова. Мы бы крайне не хотели этого делать: клубу это не нужно. Не потому что не нужны лишние деньги, а просто потому, что есть чем заняться. Тогда он сказал, что это бред. Бред стал реальностью и пришло время одуматься», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.