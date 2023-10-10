Сафонов: если после матча с Камеруном мной заинтересуются, пусть присылают предложение

Голкипер сборной России Матвей Сафонов заявил о готовности рассмотреть предложения из Европы, если на него обратят внимание после матча с Камеруном.

«Камерун на бумаге наш сильный соперник после отстранения. Моя задача на футбольном поле хорошо сыграть. Если после этого мной в Европе кто-то заинтересуется, пусть присылают предложение, всё рассмотрим», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

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