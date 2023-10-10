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Нигматуллин: Абаскаль не нужен «Спартаку». Медина чудом спас его дерби с ЦСКА

Нигматуллин: Абаскаль не нужен «Спартаку». Медина чудом спас его дерби с ЦСКА
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Бывший голкипер Руслан Нигматуллин высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Встреча завершилась вничью — 2:2.

«Дерби получилось очень интересным, с завораживающим сюжетом. Была классная концовка встречи. Медина чудом спас Абаскаля в «Спартаке», но ненадолго. Уже очевидно, что Гильермо не тот тренер, который будет всех побеждать. Испанец уже не нужен этой команде. К сожалению, он запутался в собственных мыслях и сбился с правильного пути. Уверен в том, что «Спартаку» просто необходим отечественный специалист. Есть два замечательных варианта — Черчесов и Карпин. Они оба способны поставить «Спартак» на ноги», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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