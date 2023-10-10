Бухаров: верю, что однажды буду тренировать сборную России или «Рубин»

Экс-форвард «Зенита» Александр Бухаров рассказал о желании возглавить сборную России и казанский «Рубин».

«Поставил себе цель лет через пять тренировать сборную России. Я трезво смотрел на вещи. Я же не написал: «Завтра я должен возглавить сборную» (смеётся). Просто обозначил для себя цель, расписал какие-то шаги для этого: что мне нужно сделать, чтобы добраться до конечной точки.

Для начала необходимо получить лицензию Б. Я её получил. Дальше – больше. Можно же изменить сроки, думаю. Самое главное – я к этой цели иду и верю, что её достигну.

Хочется ли в будущем тренировать Рубин»? Да. Стать главным тренером в «Рубине» – это одна из подцелей на моём пути.

Сейчас слежу в основном за Де Дзерби и его «Брайтоном». Мне импонирует контроль мяча. Сам хочу, чтобы моя команда в будущем владела мячом, создавала моменты, играла в три нападающих. Показывала зрелищный футбол. Я не люблю схему в пять защитников, закрываться», – приводит слова Бухарова «Матч ТВ».