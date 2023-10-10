Бухаров — о проблемах с азартными играми: мышление было искажено зависимостью

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Александр Бухаров вспомнил о своих проблемах с азартными играми.

«Как смирился с осознанием, что завершаю карьеру? Тяжело. Для меня всё было кончено. Мне люди говорили, что жизнь прекрасна, можно заниматься чем угодно ещё. Но я не мог представить, чем бы я занимался, кроме футбола. Попробовал ещё тогда пойти тренером поработать, но на тот момент это не доставляло никакого удовольствия. Мышление настолько искажено зависимостью, что мозг не может адекватно работать. По факту ты страдаешь. Как только я освободился от этого, стал чувствовать себя отлично. Когда начал увлекаться азартными играми? С восьми лет.

В детстве крал деньги у мамы из кошелька. Она работала на рынке, и я каждый день ждал, когда она придёт домой и пойдёт в душ, чтобы залезть в карман и взять у неё наличку. Потом признался, когда начал уже хорошо зарабатывать: «Мам, я у тебя всю жизнь деньги крал». Она не поверила. Помогли ли полтора года в рехабе (реабилитационный центр для зависимых. — Прим. «Чемпионата»)? Да. Без этого я не смог бы. Вообще, если взять статистику, только у трёх или пяти зависимых людей из ста получается избавиться от проблемы. У меня с первого раза не получилось, понадобилось ещё время. Только со второго раза смог», — приводит слова Бухарова «Матч ТВ».