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«Вратарь такого уровня не должен пропускать удар с угла штрафной». Бубнов — об Акинфееве

«Вратарь такого уровня не должен пропускать удар с угла штрафной». Бубнов — об Акинфееве
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (2:2).

«Голы обеих команд в первом тайме забиты в блестящем стиле, но у тренеров всё же могут возникнуть вопросы к вратарям. Максименко выбрал неправильную позицию, выйдя слишком далеко из ворот. В более правильном положении он мог бы справиться с ударом Милана Гаича.

Аналогичная ошибка с позиционированием была и у Акинфеева. Удар с угла штрафной площади, причём без разбега, вратарь такого уровня не должен пропускать в дальний угол. Игорь сильно сместился к ближнему углу.

В первые 15 минут второго тайма ЦСКА просто смял красно-белых за счёт прибавки в скоростях. Хозяева этим похвастаться не смогли. «Спартаку» повезло, что они пропустили только один гол на этом отрезке. Красно-синим наверняка будет обидно, что они упустили победу.

В эпизоде с решающим голом «Спартак» действовал неплохо. Точный навес на Медину сделал своё дело. Парагвайцу оставалось только пробить с убойной дистанции. Возможно, будь Акинфеев ближе к месту удара, он смог бы выручить, а так — что получилось, то получилось», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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