Агент: Проведель не может играть за Россию, объясните Кафанову

Футбольный агент Джованни Рава, представляющий интересы голкипера «Лацио» Ивана Проведеля, прокомментировал информацию, что вратарь отказался играть за национальную команду России.

«Это неправда! Проведель не может играть за Россию, так же как не может играть за Францию, Бразилию или Португалию, потому что у него нет гражданства этих стран. У него есть только итальянское гражданство! Он может играть только за Италию!

Как вы думаете, может ли тренер связаться с Криштиану Роналду? Нет, потому что он португалец. Может ли тренер связаться с Месси? Нет, потому что он аргентинец. Может быть, Кафанов не знает, что Иван не может играть за другие страны, кроме Италии. Может быть, вы сможете ему это объяснить», — приводит слова Равы Sport24.