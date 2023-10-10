Ари: через год завершу карьеру — намерен возглавить «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» Ари заявил, что в следующем году планирует завершить карьеру профессионального футболиста. По его словам, он намерен получить тренерскую лицензию и работать в России, возглавив либо красно-белых, либо «быков».

«Уже решил для себя, что в следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня — быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году «Спартак» или «Краснодар», это была бы славная и красивая история (смеётся). Если красно-белым нужен новый тренер прямо сейчас, могут позвонить мне, я помогу — у меня есть контакты бразильских тренеров, готовых ехать к вам. Не стоит забывать, что у России и Бразилии тесные отношения как в спорте, так и в политике. Мы можем и должны сотрудничать», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

На данный момент бразильский футболист, получивший российское гражданство, выступает у себя на родине за «Атлетико Сеаренсе» в роли президента и игрока клуба.