Йорди Рейна рассказал о ситуации со смертью волейболистки в его квартире в Перу

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна рассказал о ситуации со смертью 16-летней волейболистки Алессандры Чокано Риос в его квартире в Перу в 2017 году.

«Это была очень тяжёлая история для меня, друзей, близких и всех, кто был там. Тяжело говорить.

Ни на какой вечеринке не думаешь, что такое может произойти. Нас было человек 10, мы вместе встречались с друзьями, а потом пошли в мою квартиру. Один из друзей был с ней в одной комнате, а потом сказал, что ей плохо, что она плохо выглядит. Мы зашли в комнату и поняли, что что-то случилось. И позвонили в скорую помощь. Обычно скорая приезжает за пару минут, но иногда бывают ложные вызовы, вот и нам сказали: «Это серьёзно или вы шутите?»

Она была профессиональной волейболисткой, приняла лекарство для аборта и выпила «Ред Булл». Мы все пошли в полицию и объяснили, что произошло. Экспертиза доказала, что это из-за химической реакции энергетика и лекарства. То, что случилось, – очень грустно для всех.

В целом, это уже закрытая для меня тема. Очень грустная, но закрытая. Это сильно ударило и по мне, и по всей её семье. Я был единственным довольно известным человеком в той компании, да ещё и в моей квартире это произошло», — приводит слова Рейны Sports.ru.