Йорди Рейна назвал четыре года в Канаде лучшими в карьере

Перуанский нападающий «Торпедо» Йорди Рейна рассказал о времени карьеры в Канаде. Он выступал в «Ванкувер Уайткэпс» в период с 2017 по 2020 год.

«Многие не понимают, где вообще Канада и какой там футбол. А для меня это лучшая страна для жизни. Я очень люблю Канаду. Если бы мог, остался бы и дальше жил там. Милые и приятные люди, безопасно. Прожил там четыре года и чувствовал себя как дома. Это были четыре лучших года в карьере – я много играл, попал на Кубок Америки — 2015.

Жизнь в моей родной стране – тяжёлая: есть богатые и много очень бедных, которые всё время думают, как прокормить семью и где заработать, зарплаты маленькие. В Канаде всё не так. Нет такой разницы между богатыми и бедными, добрые и приветливые люди, много иммигрантов. Мне Канада нравится гораздо больше, чем США. Там безопаснее. А ещё люблю курорт Уистлер, очень красивое место», — приводит слова Рейны Sports.ru.