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Александр Мостовой: у Абаскаля была цель получить хороший контракт. Какое чемпионство?

Александр Мостовой: у Абаскаля была цель получить хороший контракт. Какое чемпионство?
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой оценил текущие результаты московского «Спартака». Подопечные Гильермо Абаскаля не могут выиграть три игры подряд (0:4 с «Крыльями Советов», 0:3 с «Динамо» и 2:2 с ЦСКА).

«Абаскаль выиграл себе ещё время. Посмотрим, что покажет «Спартак» после перерыва на матчи сборных. Чего жду? Да ничего не жду. У тренера было уже достаточно времени, чтобы выстроить игру. Этого не произошло. И не произойдёт. У Абаскаля была цель получить хороший контракт. Он её выполнил. Какое ещё чемпионство? Это ложные ожидания болельщиков клуба», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков после 11 туров. При этом красно-белые досрочно вышли из своей группы в Фонбет Кубке России.

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