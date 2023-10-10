Вратарь, потерявший сознание из-за взрыва петарды, высказался по этому поводу

Голкипер французского «Клермона» Мори Дио высказался по поводу инцидента, когда потерял сознание из-за взрыва петарды в матче Лиги 1 с «Монпелье».

«После этих событий сложно подобрать слова…

После многочисленных сообщений, которые я получил, мне особенно хочется вас успокоить. Я в порядке, и тесты, проведённые сегодня утром, позволяют мне участвовать в отборе, чтобы защищать цвета своей страны.

Я по-прежнему крайне шокирован нападением, которому я подвергся. Я играю в футбол не для того, чтобы бояться на поле. Я занимаюсь этой работой, потому что играть в футбол — это то, что я люблю больше всего на свете. Такому поведению не место на стадионе», — написал Дио в «Инстаграме» *.

Напомним, в самой концовке матча «Монпелье» — «Клермон» в штрафную была брошена петарда, после чего она взорвалась и голкипер потерял сознание. Мори уносили с поля на носилках, а сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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