Экс-защитник «Арсенала» Санья: «Тоттенхэм» облажается, как и всегда

Бывший игрок обороны лондонского «Арсенала» Бакари Санья высказался о турнирных перспективах «Тоттенхэма» в текущем сезоне английской Премьер-лиги. По мнению француза, «шпоры» не смогут завершить чемпионат на лидирующей позиции.

«Основная борьба за чемпионский титул разгорится между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». «Шпоры», как обычно, облажаются. И это говорю не только я как болельщик «канониров». Я никогда не видел, чтобы они сохраняли игровой тонус на протяжении всего сезона.

Кроме Сон Хын Мина, я не вижу в этой команде никого, кто мог бы повести «шпор» за собой. Я уважаю всех игроков, они играют в хороший футбол под руководством хорошего тренера, но сезон очень длинный. Я не верю, что они смогут бороться с лидерами чемпионата на дистанции. Они хорошо начали, и они могут квалифицироваться в Лигу чемпионов, но я не верю, что они будут бороться за титул», — приводит слова Санья Goal.com.