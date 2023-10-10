Джеймс Мэддисон подшутил над Трентом на тему скандальной игры «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон в своей социальной сети подшутил над игроком «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом на тему минувшего матча АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1), ознаменовавшегося отменой легитимного гола «красных» в ворота лондонской команды.

Мэддисон и Александер-Арнольд встретились в расположении сборной Англии, после чего игрок «Тоттенхэма» выложил в свою социальную сеть их совместную фотографию, подписав её: «Всё ещё просит переигровки».

Фото: Социальные сети Джеймса Мэддисона

Напомним, «Тоттенхэм» играл с «Ливерпулем» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. В этой игре не был засчитан гол нападающего «красных» Луиса Диаса. Организация арбитров Англии признала необоснованность отмены гола «Ливерпуля» и отстранила арбитров, судивших эту встречу.