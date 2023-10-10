«Бавария» продолжает рассматривать Чалобу в качестве усиления обороны

Защитник «Челси» Трево Чалоба остаётся одним из главных кандидатов для усиления центральной зоны обороны «Баварии». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» в зимнее трансферное окно предпримет попытки договориться о переходе игрока с боссами лондонцев. Чемпионы Германии хотели бы достичь соглашения об аренде с опцией выкупа. Переговоров между клубами на данный момент не было. Отмечается, что сам футболист готов присоединиться к мюнхенцам.

В прошлом сезоне Чалоба провёл 33 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о желании руководства «Челси» расстаться с Чалобой.