Хосеп Гвардиола сделал выбор между Диего Марадоной и Лионелем Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил легендарного Диего Марадону и нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Я видел Марадону, Месси. Чем отличается Месси? Я помню предсезонное турне по Азии. Он приехал из Аргентины уставший, разбитый. После первого тайма счёт был 0:0, он сидел на скамейке. Организатор турнира сказал: «Выпускайте Месси, или мы вам не заплатим». В последние двадцать минут мы добились победы со счётом 3:0 благодаря хет-трику Лео.

Марадона в своё время был самым сильным игроком, но после того, что я увидел… Извините, но Лео – это нечто совершенно иное», – приводит слова Гвардиолы Calciomercato.

Всего за клубную карьеру Марадона сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины он провёл 91 матч, забил 34 мяча.