Парфёнову предложили поработать в структуре «Родины» после паузы

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин прокомментировал изменения в тренерском штабе команды. На посту главного тренера москвичей Дмитрия Парфёнова, которому предложили после паузы вернуться к работе в структуре клуба, сменил Франк Артига.

«Дмитрий Владимирович Парфенов – близкий и важный человек как для «Родины» в целом, так и для меня лично. Человек с высочайшими человеческими и профессиональными качествами, при непосредственном участии которого «Родина» вышла на совершенно новый уровень.

Клуб признателен Дмитрию Владимировичу за работу, за отношение к делу, к игрокам, к персоналу. Решение о смене тренерского штаба, принятое совместно с Дмитрием Владимировичем, не простое. Иногда обстоятельства вынуждают пойти на перемены.

Он очень переживает за команду и верит, что мы сможем решить поставленные на сезон задачи. Мы будем на связи. Надеюсь, что в скором времени Дмитрий Владимирович получит новый профессиональный вызов. Будем за него болеть. При этом, если после некоторой паузы и решения личных вопросов он будет готов принять предложение о работе в структуре одного из наших проектов, буду очень рад», — приводит слова Зинина официальная страница «Родины» в VK.

«Родина» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков после 13 матчей.