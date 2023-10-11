В «МЮ» готовы расстаться с Санчо из-за нежелания игрока извиняться перед тен Хагом

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо остаётся всё меньше времени, чтобы извиниться перед главным тренером команды Эриком тен Хагом, если он хочет остаться в клубе, сообщили источники ESPN.

Ранее игрок в социальных сетях обвинил специалиста во лжи, комментируя своё отсутствие в заявке на игру 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). Тен Хаг попросил Санчо извиниться перед ним лично и с помощью публичного заявления, но 23-летний форвард пока этого не сделал.

Источник ESPN назвал несоответствующими действительности предположения о том, что игрок якобы делал предложение извиниться сразу после инцидента, но оно не было принято. Тен Хаг, по словам источника, сохранил возможность для возвращения Санчо в состав. Однако в клубе есть понимание того, что извинения, если они будут принесены через месяц после заявления игрока, не будут иметь такого же эффекта, как в случае, если бы форвард извинился сразу же.

Санчо продолжает тренироваться по индивидуальной программе на тренировочной базе «МЮ» в Кэррингтоне и мало общается со своими партнёрами по команде. Источник сообщил ESPN, что футболисты сборной Англии, в том числе Гарри Магуайр, Маркус Рашфорд и Люк Шоу, призывали Санчо извиниться и начать работу над возвращением в состав. Текущий контракт нападающего с «МЮ» рассчитан до 2026 года.

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