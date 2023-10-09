«Манчестер Юнайтед» планирует в январе отдать Санчо в аренду

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено отправить вингера команды Джейдона Санчо в аренду. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «красные дьяволы» будут готовы платить часть зарплаты футболиста. На данный момент заработок англичанина составляет около € 345 тыс. в неделю. Отмечается, что в том, чтобы отправить 23-летнего игрока в аренду, заинтересован лично главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

В текущем сезоне Санчо провёл за «Манчестер Юнайтед» всего три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

Ранее сообщалось, что Санчо запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя своё отсутствие в заявке на игру 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). Также сообщалось о желании туринского «Ювентуса» арендовать вингера с правом последующего выкупа.