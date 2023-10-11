Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров: Азара погубил «Реал», он не справился с ночной жизнью Мадрида

Быстров: Азара погубил «Реал», он не справился с ночной жизнью Мадрида
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров предположил, почему у Эдена Азара не сложилась карьера в Мадриде и он повесил бутсы на гвоздь в возрасте 32 лет.

«Он не справился с ночной жизнью Мадрида. И всё, его погубил «Реал». Когда с ночной жизнью не справляешься, потом в команде себя тяжело проявлять. Всё уже тогда уходит на второй план. Лондон его держал в узде», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, лучший отрезок своей карьеры Азар провёл в «Челси», куда перешёл в 2012 году и провёл в клубе семь лет. За это время бельгийский футболист принял участие в 352 матчах во всех турнирах, в которых отметился 110 голами и 92 результативными передачами. В составе «Челси» 32-летний вингер дважды становился чемпионом Англии, два раза побеждал в Лиге Европы, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. После перехода в «Реал» Азар продолжил выигрывать трофеи, но перестал играть.

Материалы по теме
Как же бездарно закончил карьеру Азар. От такого финала безумно грустно
Как же бездарно закончил карьеру Азар. От такого финала безумно грустно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android