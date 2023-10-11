Быстров: Азара погубил «Реал», он не справился с ночной жизнью Мадрида

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров предположил, почему у Эдена Азара не сложилась карьера в Мадриде и он повесил бутсы на гвоздь в возрасте 32 лет.

«Он не справился с ночной жизнью Мадрида. И всё, его погубил «Реал». Когда с ночной жизнью не справляешься, потом в команде себя тяжело проявлять. Всё уже тогда уходит на второй план. Лондон его держал в узде», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, лучший отрезок своей карьеры Азар провёл в «Челси», куда перешёл в 2012 году и провёл в клубе семь лет. За это время бельгийский футболист принял участие в 352 матчах во всех турнирах, в которых отметился 110 голами и 92 результативными передачами. В составе «Челси» 32-летний вингер дважды становился чемпионом Англии, два раза побеждал в Лиге Европы, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. После перехода в «Реал» Азар продолжил выигрывать трофеи, но перестал играть.