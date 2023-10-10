Как же бездарно закончил карьеру Азар. От такого финала безумно грустно

У Эдена были варианты с клубами из топ-лиг, но он выбрал другой путь.

Эден Азар завершил карьеру. И нет, это не новость 2020 года. Теперь всё официально. Вот как он объявил об этом.

Эден Азар бывший футболист «Реала» «Нужно вовремя сказать стоп. Я смог воплотить мечту, поиграл и славно провёл время на многих полях по всему миру. Отдельное спасибо моей семье, друзьям, близким и людям, которые были рядом в хорошее и плохое время. Сейчас пора насладиться моими любимыми и попробовать что-то новое. Увидимся за пределами поля очень скоро, друзья».

Скорый финиш Азара был вполне вероятен ещё несколько лет назад. Почему же тогда стоит грустить? Всё просто — подобные мысли хотелось гнать прочь, ведь по-прежнему свежи в памяти легендарные хайлайты с его участием.

Когда Эден божил в «Лилле», Лига 1 ещё не превратилась в мясорубку для технарей (привет вечно страдавшему от жёстких единоборств Неймару). Тогда бельгиец накручивал изящным дриблингом любого соперника и собирал фолы. Награда — чемпионство, пара кубковых чашек и звание двукратного игрока года во Франции.

А ещё он иногда врубал режим Жуниньо и исполнял шикарные штрафные. Казалось, вот он — новый Криштиану, нужно лишь сменить клуб на более топовый и прокачаться до совсем уж запредельного уровня.

Права на видео принадлежат LFP. Посмотреть видео можно на канале «Лилля» в YouTube.

Переход в «Челси» подтвердил смелые догадки. Азар надолго прописался в статусе главной звезды АПЛ и наглядно показал: ему без разницы, кого уничтожать обводками, — хоть дуболомов из «Нанта» и «Метца», хоть звёзд из «Ман Сити» и «Ливерпуля».

В синей части Лондона постоянно менялись тренеры и партнёры Эдена, зато оставалась доминация бельгийца на поле — его главные качества раскрылись ещё сильнее. Шок, но он даже почти не травмировался!

Права на видео принадлежат The Football Association и UEFA. Посмотреть видео можно на канале «Челси» в YouTube.

Логичный шаг после такого — повышение до супергранда вроде любимого бельгийцем с детства «Реала», для которого победа в Лиге чемпионов давно стала обыденностью. К тому же в Ла Лиге меньше единоборств и больше техники — вот он, идеальный расклад.

Зидан уговаривал Переса купить Азара ещё из «Лилля» (Зизу тогда был директором «Реала»), но сначала босс мадридцев отказался сам, а затем уже «Челси» заламывал непомерно высокий ценник.

Ждать пришлось аж до лета 2019-го. У Эдена оставался год по контракту с «Челси», и лондонцы великодушно согласились отпустить лидера за «скромные» € 160 млн с учётом бонусов.

Кто б тогда знал, что на этом всё хорошее в карьере бельгийца закончилось.

Представление Эдена Азара в «Реале» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Азар будто бы понял — я уже добился всего и крайне хорош, никаких сверхусилий прикладывать на новом месте не нужно. И мгновенно сдулся. Лишний вес, травмы, отстранение от коллектива, неоправданные ожидания — мировая звезда потеряла статус и превратилась в посмешище.

Даже после провала в Испании, который стал очевиден уже в первом сезоне, бельгиец все ещё мог если не вернуться на прежний уровень, то хотя бы снова стать заметным футболистом. «Реал» был согласен отпустить Азара задолго до истечения контракта за любую сумму — хоть бесплатно, лишь бы избавиться от его тучных боков и колоссальной зарплаты.

Даже сейчас Эдену всего 32 — подтяни физическую форму и доказывай, что тебя рано списали. Причём не обязательно в Саудовской Аравии или МЛС — туда идут за деньгами, а их у бельгийца и так в избытке. Этим летом были варианты с клубами из Англии, Испании и Франции. Но зачем они, когда можно отдыхать от тяжёлых нагрузок и на расслабоне потягивать спиртное?

«Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьёй и друзьями, потягивая пиво», — сказал Азар за несколько дней до завершения карьеры.

Попытке реанимировать карьеру Эден предпочёл сначала мадридскую лавку, а затем отдых с бокалом пенного, и явно не одним. Именно это огорчает больше всего.