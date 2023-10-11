Бухаров: Мутко правда хотел уволить Черчесова из сборной из-за неудач в товарищеских играх

Бывший нападающий сборной России, «Рубина» и «Зенита» Александр Бухаров рассказал, что бывший глава РФС Виталий Мутко действительно хотел уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России из-за плохих результатов в товарищеских матчах перед ЧМ-2018.

«Бытует мнение, что Мутко хотел уволить Черчесова после неудач в товарищеских матчах, однако якобы мы спасли его тем, что сравняли счет с Бельгией? Слышал об этом. Потом смотрел интервью Мутко, он всё опроверг. Но насколько я знаю, это правда. Неудачная серия тогда была, конечно. И против Бельгии мы горели 1:3, настроения уже не было. Но мне повезло, что удалось отдать голевую передачу и забить. При этом не могу наверняка говорить, как поражение повлияло бы на Черчесова. Возможно, его сняли бы, я не знаю.

С какими эмоциями смотрел ЧМ-2018? Когда я ахилл порвал, понял, что меня там не будет. Особо не надеялся на вызов. Так что очень радовался за ребят, когда смотрел. С хорватами, конечно, злился на Смолова за то, что он пробил тот пенальти так бездарно.

Все считают, что четвертьфинал — это хороший результат. Однако думаю, мы должны были проходить в полуфинал. Когда Россия прошла Испанию, у меня возникло чувство, что команда может и в финал выйти. Всё же чемпионат дома проводился, такая поддержка. Грустный осадок был, если честно, когда проиграли Хорватии», — приводит слова Бухарова «Матч ТВ».