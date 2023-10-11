Жена Ярцева: за год до смерти он тяжело переболел ковидом, его качало из стороны в сторону

Любовь Ярцева, вдова известного футболиста и тренера «Спартака» Георгия Ярцева, рассказал об обстоятельствах его смерти.

«Причиной смерти мужа стала сердечная недостаточность. И я до сих пор не понимаю, как это стало возможным. Ничто не предвещало. Уехала на дачу, его отправила с нашим многолетним водителем Сашей в Москву. Георгий только что вернулся из Санкт‑Петербурга и должен был снова туда ехать по футбольным делам, уже билеты ему купили. Вдруг звонит дочка: «Папа умер». Я вообще не поняла, зачем она так. «Ксюш, ну ты хоть думай, что говоришь, я здесь одна всё‑таки». Тогда дочь произнесла кодовые слова, которые раньше в шутку говорила про папу: «твой муж». «Твой муж умер».

Я положила трубку, отключила все виды связи, радио, телевизор. Очень плохо соображала, но понимала, что надо ехать. Села за руль, не помню, как добралась домой, там уже ждала Ксенечка. Дочь очень волновалась, как я доеду эти 30 километров. Именно она узнала первой, что папы не стало. Вошла в квартиру, куда соседи вызвали скорую.

Перед случившимся Георгий чувствовал себя как никогда хорошо. Регулярно проверялся у медиков, серьёзных проблем со здоровьем у него не было. Правда, за год до смерти тяжело переболел ковидом. Без температуры, но со странным состоянием, его в прямом смысле качало из стороны в сторону. Лёг в больницу, лёгкие, несмотря на курение, затронуло лишь на 20 процентов. Но после выписки были и скорые, и слабость, и медленное восстановление. Возможно, ковид дал осложнения, хотя мы делали обследование, последствий не обнаружилось», — приводит слова Ярцевой «Матч ТВ».

Напомним, Георгий Ярцев ушёл из жизни 15 июля в возрасте 74 лет. Сообщалось, что причиной смерти прославленного российского специалиста стала острая сердечная недостаточность. За неделю до этого Ярцев находился на тренерской скамейке московского «Спартака» на матче легенд с «Зенитом», который проходил на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.