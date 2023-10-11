Камоцци: не знаю, связан ли отказ Проведеля с отстранением или СВО, но я благодарен России

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что голкипер «Лацио» Иван Проведель, у которого есть русские корни, отказался играть за национальную команду России.

«Надо уважать решение каждого футболиста. Не знаю, связан ли его отказ с тем, что сборная России не выступает в официальных соревнованиях или с СВО. Я всегда готов вернуться в вашу страну. Очень благодарен России и уверен, что однажды она снова засияет на международной арене», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Напомним, у 29-летнего голкипера русские корни по материнской линии. Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что Проведель не стал общаться по поводу вызова в национальную команду. Иван уже вызывался в национальную команду Италии в сентябре 2022 года, но не сыграл ни одного матча.