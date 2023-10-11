В РФС заявили о сохранении отношений с УЕФА

Глава направления социальной ответственности и устойчивого развития РФС Алексей Смертин рассказал, что Российский футбольный союз сохраняет взаимодействие с УЕФА в сфере социальной ответственности, несмотря на санкции, а также недавнее решение о недопуске юношеских сборных России до международных соревнований.

«Отношения с УЕФА не изменились за полтора года. Устойчивое развитие и социальная ответственность — одна из немногих открытых дверей. Изменилась только логистика. Например, добираться до Франкфурта было непросто, но это ерунда по сравнению с тем, какие знания ты там получаешь и отдаешь. Важно передать информацию о деятельности РФС в этой сфере. Отмечу, что инициатива о создании проектного офиса возникла задолго до того, как УЕФА начал имплементировать это направление.

Финансы — не моя епархия, мне сложно судить насколько сложнее стало получать средства, но УЕФА компенсирует расходы", — приводит слова Смертина «РИА Новости Спорт».

Напомним, УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, это решение было отменено.

Сейчас все российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической напряжённости в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта — особенно в командных.