Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в сентябре

Московский «Локомотив» объявил, что лучшим игроком команды в сентябре 2023 года признан защитник Наир Тикнизян, который отметил забитым мячом в ворота «Зенита». Железнодорожники поздравили своего игрока с этим званием.

«Наир Тикнизян — лучший игрок сентября! Наир провёл в сентябре четыре матча, в которых прекрасно себя проявил, отдал голевую передачу и отметился забитым мячом в ворота «Зенита».

Тики, поздравляем с победой и желаем удачи в матчах за сборную!» — написала пресс-службе «Локомотива» в клубном телеграм-канале.

Напомним, «Локомотив» набрал 19 очков за 11 туров и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова не проигрывают на протяжении четырёх последних матчей во всех турнирах.