Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в сентябре

Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в сентябре
Комментарии

Московский «Локомотив» объявил, что лучшим игроком команды в сентябре 2023 года признан защитник Наир Тикнизян, который отметил забитым мячом в ворота «Зенита». Железнодорожники поздравили своего игрока с этим званием.

«Наир Тикнизян — лучший игрок сентября! Наир провёл в сентябре четыре матча, в которых прекрасно себя проявил, отдал голевую передачу и отметился забитым мячом в ворота «Зенита».

Тики, поздравляем с победой и желаем удачи в матчах за сборную!» — написала пресс-службе «Локомотива» в клубном телеграм-канале.

Напомним, «Локомотив» набрал 19 очков за 11 туров и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова не проигрывают на протяжении четырёх последних матчей во всех турнирах.

Материалы по теме
Судьи помогают «Краснодару» идти за титулом? Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ
Судьи помогают «Краснодару» идти за титулом? Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android