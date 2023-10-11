Лукаку — о сорвавшемся переходе в «Аль-Хиляль»: я не был готов покидать Европу

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, выступающий за «Рому» на правах годичной аренды, высказался о сорвавшемся минувшим летом переходе в клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль».

«Горжусь интересом со стороны такого клуба, но после первоначальных переговоров я не был уверен в том, что перейду к ним.

«Аль-Хиляль» — крупнейший клуб на Ближнем Востоке. Со временем саудовская лига станет одной из движущих сил в мире. Несмотря на это, я не был готов покидать Европу», — приводит слова Лукаку журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Лукаку провёл за римлян восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось о готовности лондонского клуба следующим летом расстаться с Лукаку на постоянной основе.