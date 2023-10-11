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Тренер Камеруна: прекрасно помню матч с Россией в 1994-м. Надеюсь, теперь сыграем удачнее

Тренер Камеруна: прекрасно помню матч с Россией в 1994-м. Надеюсь, теперь сыграем удачнее
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Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг вспомнил матч между Россией и Камеруна, прошедший 28 июня 1994 года в рамках чемпионата мира по футболу. Тогда россияне одержали разгромную победу со счётом 6:1, а нападающий Олег Саленко забил 5 мячей.

«Я прекрасно помню тот матч в 1994 году. Сегодняшний футбол очень поменялся. Пришло другое поколение. Мы представляем свой континент и надеемся на то, что матч со сборной Россией будет успешным. На поле выйдут хорошие игроки. Надеемся, что наша встреча завершится более удачно, тем та», — передаёт слова Сонга корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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