Алексей Миранчук: в РПЛ упало мастерство, вектор на омолаживание

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, вызванный в сборную России, считает, что в Российской Премьер-Лиге упало мастерство.

«Давно не играли вместе с братом. А так, конечно, я с ним недавно виделся. Изменения в нём? Я в принципе слежу за «Локомотивом». Изменился чемпионат, вектор на омолаживание. Упало мастерство. Но вижу, что всё равно не добиться результата, если не работать на максимум. Брат остался хорош в том, в чём и был», — передаёт слова Алексея Миранчука корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

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