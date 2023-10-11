Карпин: Мухина будем использовать на любой позиции, кроме вратаря. Он прибавил в атаке

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о полузащитнике ЦСКА Максиме Мухине.

«Видим Мухина с его огромным объёмом [можно ставить] не только шестёркой, но и восьмёркой. Больше вижу его именно восьмым номером. Будем использовать его на любой позиции, кроме вратарской.

Универсальность помогает ему развивать те качества, которых изначально не хватало. Навыки игры в атаке стали проявляться больше, чем раньше, он прибавил», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск. Сборная Камеруна прибыла в Россию во вторник, 10 октября.

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