Роман Пилипчук стал главным тренером «Шерифа»

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Тираспольский «Шериф» на своём официальном сайте объявил о назначении 56-летнего специалиста Романа Пилипчука главным тренером клуба.

Последним клубом, который возглавлял Пилипчук, был словенский «Целе». По итогам прошлого сезона чемпионата Словении под его руководством эта команда заняла второе место. «Целе» обогнала лишь «Олимпия» из Любляны.

Ранее Роман Пилипчук возглавлял «Дачию» из Кишинёва, донецкий «Олимпик», «Спартак» из Юрмалы, сборную Таджикистана U21, минское «Динамо», московский «Спартак-2» и клуб «Долгопрудный».

В данный момент «Шериф» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Молдавии, набрав 19 очков после восьми проведённых матчей. Также тираспольский коллектив принимает участие в групповом этапе Лиги Европы. 5 октября «Шериф» уступил пражской «Славии» с крупным счётом (0:6) во 2-м туре группы G.