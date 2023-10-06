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«Шериф» уволил главного тренера после поражения 0:6 в матче Лиги Европы

Главный тренер футбольного клуба «Шериф» Роберто Бордин уволен со своего поста после разгромного поражения в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с пражской «Славией» (0:6). Исполняющим обязанности главного тренера будет Виктор Михайлов. сообщает пресс-служба клуба.

«Коллектив ФК «Шериф» желает Роберто Бордину успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

58-летний итальянский специалист Роберто Бордин возглавлял молдавский клуб в период с 2016 по 2018 год. После этого тренер работал в азербайджанском «Нефтчи», а также был главным тренером сборной Молдавии. В январе 2023 года итальянец вернулся в «Шериф».

После двух туров Лиги Европы в активе «Шерифа» ноль набранных очков. Команда занимает последнее место в группе G.