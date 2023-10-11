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«Барселона» изучает возможность подписания Вирца. Хавбеки Вермерен и Варела — в шорт-листе

«Барселона» изучает возможность подписания Вирца. Хавбеки Вермерен и Варела — в шорт-листе
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«Барселона» начала следить за полузащитником «Байера» и сборной Германии Флорианом Вирцем. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, леверкузенцы запросят за 20-летнего хавбека внушительную сумму. Исходя из этого сине-гранатовые прорабатывают альтернативные варианты усиления позиции. В числе подходящих кандидатов — полузащитники «Порту» и «Антверпена» Алан Варела и Артур Вермерен. Руководство бельгийского клуба позволит своему игроку перейти в «Барселону» за € 20 млн.

В текущем сезоне Вирц провёл за «Байер» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

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