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Футболистка «Астон Виллы» Алиша Леман рассказала о непристойном предложении за € 104 тыс.

Футболистка «Астон Виллы» Алиша Леман рассказала о непристойном предложении за € 104 тыс.
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Футболистка сборной Швейцарии и «Астон Виллы» Алиша Леманн рассказала об интимном предложении от знаменитого человека.

«Я была в Майами, моём любимом месте, и встречалась с друзьями в клубе. На мой мобильный телефон пришло сообщение, на которое я не ответила — но тот же человек отправил сообщение телохранителю, который меня охранял. Сообщение пришло от очень известного человека. Ранее мы встречались на одном мероприятии.

В сообщении телохранителю говорилось: «Я заплачу Алише € 104 тыс. за то, чтобы провести с ней ночь». Но я ответила: «Ни за что. И всего € 104 тыс.?», — сказала Алиша в интервью YouTube-каналу Ширин Дэвид.

24-летняя Леманн является самой популярной футболисткой среди женщин в социальных сетях. У Алиши 15,5 млн подписчиков.

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