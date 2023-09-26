Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судья Опейкина: эмоционально женский футбол намного выше, чем мужской

Судья Опейкина: эмоционально женский футбол намного выше, чем мужской
Комментарии

Российский арбитр Вера Опейкина рассказала, что по уровню эмоциональности женский футбол намного выше мужского. В то же время она отметила, что мужской футбол динамичнее.

«Эмоционально женский футбол намного выше, чем мужской — хотя зависит от игры. Но мужской динамичнее. Что касается общего уровня, то и в мужском, и в женском футболе надо развивать детские спортшколы, уделять этому больше внимания», — сказала Опейкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, Вера Опейкина стала первой женщиной-арбитром, которая получила назначение на матч Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Она работала на игре, в которой встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов».

Материалы по теме
Судья Опейкина: стереотип о женщине в России достаточно фундаментальный: вот кухня, готовь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android