Судья Опейкина: эмоционально женский футбол намного выше, чем мужской

Российский арбитр Вера Опейкина рассказала, что по уровню эмоциональности женский футбол намного выше мужского. В то же время она отметила, что мужской футбол динамичнее.

«Эмоционально женский футбол намного выше, чем мужской — хотя зависит от игры. Но мужской динамичнее. Что касается общего уровня, то и в мужском, и в женском футболе надо развивать детские спортшколы, уделять этому больше внимания», — сказала Опейкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, Вера Опейкина стала первой женщиной-арбитром, которая получила назначение на матч Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Она работала на игре, в которой встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов».