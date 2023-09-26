Судья Опейкина: эмоционально женский футбол намного выше, чем мужской
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Российский арбитр Вера Опейкина рассказала, что по уровню эмоциональности женский футбол намного выше мужского. В то же время она отметила, что мужской футбол динамичнее.
«Эмоционально женский футбол намного выше, чем мужской — хотя зависит от игры. Но мужской динамичнее. Что касается общего уровня, то и в мужском, и в женском футболе надо развивать детские спортшколы, уделять этому больше внимания», — сказала Опейкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.
Напомним, Вера Опейкина стала первой женщиной-арбитром, которая получила назначение на матч Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Она работала на игре, в которой встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов».
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