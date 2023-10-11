Романо: Рибалта покинул пост директора в «Марселе». Бенатиа — кандидат на земену

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, занимавший аналогичную должность в «Марселе», покинул французский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Твиттер).

По информации источника, Рибалта готов к новой главе и покидает пост директора клуба после важной работы по восстановлению и обновлению команды в последние годы. Бывший защитник «Ювентуса» и «Баварии» Мехди Бенатиа является кандидатом на освободившуюся должность.

Напомним, фанаты «Марселя» угрожали руководству и тренерскому штабу клуба, а также их семьям. После этого тренер Марселино Тораль со своими помощниками объявили об уходе из провансальского клуба, а президент «Марселя» заявил, что не собирается покидать свою должность.